СМИ: Россия и Индия намерены признать платежные системы друг друга

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Речь идет о системах «Мир» и RuPay. Этот вопрос обсуждали представители стран в ходе недавних двусторонних встреч. В том числе во время визита в Москву советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала.

Приостановка деятельности в России международных систем Visa и Mastercard осложняет возможность любых денежных операций туристам обеих стран.

«Взаимный прием карт RuPay и «Мир» в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем», — сообщает радио Sputnik со ссылкой на издание Deccan Herald.

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