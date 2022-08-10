СМИ: Маск избавляется от акций Tesla за рекордные 6,9 млрд долларов

Фото Dimitrios Kambouris/Getty Images Entertainment

Американский бизнесмен Илон Маск продал пакет акций Tesla на сумму 6,9 млрд долларов США, что стало самой крупной его продажей активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Только за последние 10 месяцев Илон Маск продал акций Tesla на 32 млрд долларов. При этом ему все еще принадлежит 14,84% ценных бумаг, что делает его крупнейшим акционером компании.

Маск утверждает, что выкупит свои акции, если не будет закрыта сделка по покупке компании Twitter [принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории страны]. Суд по делу об отказе Маска от завершения покупки запланирован на октябрь, сообщает ТАСС.

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