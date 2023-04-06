СМИ: концерт Дианы Арбениной в Краснодаре отменили

В местных пабликах 6 апреля появилась информация, что концерт группы «Ночные снайперы» и певицы Дианы Арбениной 12 июня в Краснодаре не состоится.

Однако в спорткомплексе «Олимп», где должен пройти концерт, информацию опровергли.

«Сведений об изменении в расписании не поступало. Билеты доступны к продаже», — цитирует руководство «Олимпа» «Коммерсантъ-Кубань».

Ранее концерты Дианы Арбениной отменили в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске и Казани. Генпрокуратура 6 апреля начала проверку в отношении певицы по статье о дискредитации ВС РФ и спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее после инцидента в Дубае в Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе.