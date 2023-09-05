СМИ: Индию хотят переименовать в Бхарат

Ряд зарубежных СМИ сообщает, что правительство Индии намерено предложить изменить англоязычное название страны на Бхарат (название Индии на хинди).

По информации издания The Economic Times, этот вопрос планируют рассмотреть на специальной сессии индийского парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.

Кроме того, глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш рассказал, что приглашения на официальный ужин G20 были отправлены участникам уже от имени президента Бхарата, а не Индии.

«Британцы переименовали Бхарат в Индию. <…> Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет. Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», — цитирует одного из депутатов верхней палаты индийского парламента РИА «Новости».

В Индии два официальных языка: на английском государство называется Republic of India (Республика Индия), на хинди — Bhārat Gaṇarājya (Республика Бхарат). Но английский считается условно официальным, в Конституции Индии лишь один официальный язык — хинди.

Кроме того, каждый штат страны может устанавливать любые языки в качестве дополнительных официальных. И в большинстве уже установленных в штатах Индии языков название страны звучит как производное от Бхарата.

Для принятия резолюции о переименовании страны нужно, чтобы ее поддержали обе палаты парламента (большинство), затем необходимо будет внести поправки в конституцию, в пунктах, где упоминается «Индия».

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