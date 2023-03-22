СМИ: Галицкий может войти в состав руководства ФК «Ботев» из Болгарии
Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий посетит домашний матч «Ботева» после возобновления чемпионата Болгарии.
Цель визита Галицкого в Болгарию не уточняется. Есть информация, что он в ближайшее время может войти в состав руководства «Ботева».
Владельцем «Ботева» с 2021 года является российский бизнесмен Антон Зингаревич. С 2012 по 2014 года он владел английским «Редингом». После 24 туров «Ботев» занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Болгарии с 27 набранными очками.
В 2021 году в «Краснодар» из «Ботева» перешли три нигерийских футболиста: Джонатан Окоронкво, Олакунле Олусегун и Ифеани Ндука, сообщает «Матч ТВ».
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