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СМИ: Галицкий может войти в состав руководства ФК «Ботев» из Болгарии

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-galitskij-mozhet-vojti-v-sostav-rukovodstva-fk-botev-iz-bolgarii
СМИ: Галицкий может войти в состав руководства ФК «Ботев» из Болгарии
Фото "Кубань 24"

Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий посетит домашний матч «Ботева» после возобновления чемпионата Болгарии.

Цель визита Галицкого в Болгарию не уточняется. Есть информация, что он в ближайшее время может войти в состав руководства «Ботева».

Владельцем «Ботева» с 2021 года является российский бизнесмен Антон Зингаревич. С 2012 по 2014 года он владел английским «Редингом». После 24 туров «Ботев» занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Болгарии с 27 набранными очками.

В 2021 году в «Краснодар» из «Ботева» перешли три нигерийских футболиста: Джонатан Окоронкво, Олакунле Олусегун и Ифеани Ндука, сообщает «Матч ТВ».

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