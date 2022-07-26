СМИ: форвард ФК «Краснодар» Джон Кордоба может перейти в дортмундскую «Боруссию»
Немецкий клуб хочет купить игрока на замену нападающему Себастьяну Аллеру, у которого нашли опухоль. Среди потенциальных новичков «Боруссии» значится 29-летний футболист «Краснодара».
Привлекает «Боруссию» в форварде «быков» то, что он уже играл в Бундеслиге за «Майнц», «Кельн» и «Герту». По статистике «Чемпионата», Кордоба за 6 лет провел 157 матчей в лиге и кубке Германии, где забил 55 голов.
«Он может приостановить действие договора из-за ситуации на Украине и, вероятно, это сделает», — рассказал немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
В трансферный шорт-лист «шмелей», помимо Кордобы, попали Мауро Икарди из парижского «ПСЖ», Кшиштоф Пентек из берлинской «Герты» и Эдин Джеко из миланского «Интера».
Если нападающему Дортмунда Аллеру все-таки назначат длительное восстановление, то немецкий клуб заключит соглашение с потенциальным нападающим на правах аренды, сообщает Sky Sport Germany.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» покинул Гжегож Крыховяк. Польский полузащитник на год перешел в саудовский «Аль-Шабаб».
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- СМИ: форвард ФК «Краснодар» Джон Кордоба может перейти в дортмундскую «Боруссию»
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