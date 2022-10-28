Смертельно красив: в сочинском парке «Ривьера» вырос экзотический ядовитый гриб
Общество
28.10.2022 09:35
Решеточник красный — редкий гриб, занесенный в Красную книгу. Его научное название — красный клатрус.
Гриб встречается очень редко и находится под охраной государства. Поэтому несмотря на его ядовитость затаптывать решеточник категорически запрещено.
«Все без исключения особи в любой стадии развития смертельно ядовиты. Поэтому решеточником можно только любоваться издали. К счастью, спутать его с другим съедобным грибом невозможно, поскольку двойников у него нет. Это эксклюзивный представитель рода решеточников, которые произрастают в России», — сообщили в пресс-службе парка «Ривьера» в Telegram.
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