Смерчи ожидаются 28 ноября в Сочи

По прогнозу синоптиков, в течение дня на участке Магри — Веселое будет опасность формирования смерчей над морем.

В связи с этим жителей и гостей курорта попросили временно отказаться от отдыха у воды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

Все городские службы курорта продолжают работу в усиленном режиме. При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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