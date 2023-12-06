Случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксировали в России

По сообщению Роспотребнадзора, в России фиксируются отдельные случи заболевания.

Также отмечается, что ситуация с респираторными заболеваниями в РФ в настоящее время полностью под контролем.

«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Эксперты подчеркивают, что о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции говорить нельзя. Возбудитель заболевания давно известен, есть тест-системы и эффективные препараты.

Микоплазменную инфекцию верхних и нижних дыхательных путей обычно вызывает бактерия Mycoplasma pneumoniae. Осенью и зимой эта инфекция довольно часто встречается.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням, профессора Владимира Чуланова, микоплазменная пневмония лечится антибактериальными препаратами. Такие имеются в любом стационаре.

Эксперт отметил, что по клиническим признакам отличить микоплазменную инфекцию от заболевания, вызванного другим возбудителем, нельзя. Поставить диагноз и назначить лечение можно только после исследований. Рост заболеваемости он объяснил периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекции.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в числе основных симптомов назвал температуру, кашель, заложенность носа, боль в горле, интоксикацию и тяжесть при дыхании.

«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», — сказал Вознесенский.

Он также подчеркнул, что определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно.

«Иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции», — цитирует эксперта РИА «Новости».

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