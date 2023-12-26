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Сладкие подарки получат 185 тыс. детей в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sladkie-podarki-poluchat-185-tys-detej-v-krasnodarskom-krae
Сладкие подарки получат 185 тыс. детей в Краснодарском крае
Фото t.me/minkovaanna23

Большую часть из них вручат в районах на новогодних елках.

Кроме того, по программе «Дети Кубани» приобрели 45 тыс. подарков детям, приглашенным на губернаторскую елку. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в соцсетях.

«Конец года — традиционно самая волшебная пора. Во всех районах края проводят утренники и поздравляют детей из многодетных семей, детей участников СВО и всех, кто нуждается в особом внимании государства. Для ребят проводят спектакли и представления коллективы краевых и муниципальных учреждений культуры», — написала Минькова в Telegram.

Читайте также: в ходе акции «Доброелка» новогодние подарки получили 1 тыс. 910 детей на Кубани.

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