Скончался один из главных создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий

Разработчик платформы, на которой сделана вакцина от коронавируса «Спутник V», Борис Народицкий скончался 10 января на 83 году жизни.

Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, вчера скончался Борис Савельевич. Он был разработчиком платформы, на которой сделан «Спутник»», — сказал ученый.

Прощание с Борисом Народицким состоится 13 января в траурном зале ЦКБ, добавил Гинцбург.

«Для меня это громадная потеря, я никогда не скрывал, что по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам советовался с ним», — отметил ученый.

Борис Народицкий — профессор, доктор биологических наук. С 2002 года работал в Центре имени Гамалеи главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. С 2017 года был заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского, сообщает РИА «Новости».

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