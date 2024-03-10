Скончался Игорь Михеев — зампредседателя избиркома Краснодарского края

В результате продолжительной болезни из жизни ушел заместитель председателя избирательной комиссии Краснодарского края Игорь Михеев.

Игорь Михеев был одним из основателей избирательной системы региона — служил ей с момента основания. Профессионал с большой буквы, он внес огромный вклад в формирование и совершенствование избирательного законодательства Кубани.

Колоссальный профессиональный опыт, аналитическое мышление и системный подход, непреходящее желание помочь в сложной правовой ситуации тем, кто в этой помощи нуждается, снискали заслуженный авторитет и уважение среди коллег и членов избирательных комиссий всех уровней, сообщает «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края».

Игорю Михееву было присвоено звание заслуженного юриста Краснодарского края. В числе его наград Почетный знак ЦИК РФ «За заслуги в организации выборов», медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III и II степени, а также «За вклад в развитие законодательства Краснодарского края».

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