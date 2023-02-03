Скончался французский модельер Пако Рабан

О смерти известного французского модельера Пако Рабана сообщили 3 февраля. Ему было 88 лет.

О смерти модельера написало издание WWD.

«Пако Рабанн, дизайнер испанского происхождения, синоним эстетики космической эры и самых продаваемых духов, умер в возрасте 88 лет в Портсолле, Франция», — говорится в сообщении.

Смерть легендарного модельера подтвердила испанская группа Puig, контролирующая модный дом Paco Rabanne и парфюмерный бизнес.

Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года. Мировой известности добился в 1960-е годы. Первую коллекцию, выполненную из пластика, бумаги и металла, он представил в 1966 году в Париже. Созданные им наряды носили многие звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда.

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