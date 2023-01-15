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Скончался актер Вахтанг Кикабидзе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/skonchalsya-akter-vahtang-kikabidze
Скончался актер Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе. Фото из соцсетей

О смерти грузинского актера Вахтанга Кикабидзе стало известно 15 января.

По данным СМИ, в Грузии на 85-м году жизни скончался Вахтанг Кикабидзе. В последнее время он серьезно болел.

«Информацию о кончине подтвердил Первому каналу продюсер певца», — говорится в публикации.

Российские зрители знает Вахтанга Кикабидзе по ролям в фильмах «Мимино», «Не горюй!» и других, пишет РИА «Новости».

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