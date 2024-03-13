Скидку в 15% на проезд с детьми в купе дальнего следования ввели в РЖД

В РЖД сообщили, что акция «Путешествуй с детьми» приурочена к Году семьи.

Акция действует при покупке билетов в купейные вагоны дальнего следования, которые курсируют в весенний и осенне-зимний периоды. Для получения скидки следует в одном заказе оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих. Для детей от 10 до 17 лет действует тариф «Школьный», предусматривающий скидку в 50% от цены на проезд в плацкартном вагоне.

В летний сезон для поездок с детьми действует круглогодичный тариф «Большая семья», предоставляющий скидку в размере 15% на проезд в купе семьям с тремя и более детьми. Также пассажиры могут воспользоваться тарифом «Счастливые каникулы», дающий скидку в 50% детям от 10 до 17 лет на проезд в плацкартных и в общих вагонах, а также в купейных двухэтажных вагонах, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

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