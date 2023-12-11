Сказочный «ледяной цветок» расцвел в Сочи

В парке Южные культуры 10 декабря зацвел химонантус ранний.

По данным специалистов, химонантус почти спрятан среди других растений в парке.

«Ради ледяного цветка герои сказок идут на подвиги. Его запах превосходит духи Chanel. Кому-то он напоминает карамель, другим апельсин и бергамот с примесью розы, белого чая, сирени и розового перца», — сообщает пресс-служба Кавказского государственного биосферного заповедника в Telegram.

Родиной ледяного цветка является Китай. На новый год китайцы украшают дома венками, в которые вплетают веточки химонантуса.

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