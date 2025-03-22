СК: теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественной страны

Теракт в «Крокус Сити Холле» спланировали и организовали спецслужбы недружественного государства для дестабилизации обстановки в России. Об этом 22 марта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, для совершения преступных действий привлекли членов международной террористической организации.

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — сказала Петренко.

По данным следствия, указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения и организовали их обучение за границей.

На сегодняшний день завершено следствие в отношении 19 обвиняемых. Сейчас они знакомятся с материалами дела, после чего предстанут перед судом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел ровно год назад — 22 марта 2024 года. В результате нападения на концертный зал погибли 145 человек, в их числе шесть детей.

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