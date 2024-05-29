СК проводит проверку по факту гибели женщины на пустыре у КубГАУ в Краснодаре

Обгоревшее тело женщины обнаружили на территории Кубанского государственного аграрного университета 28 мая.

Известно, что погибшая Ольга Цветкова — энергопрактик из Санкт-Петербурга. Она вела Telegram-канал, помогая своим подписчикам побороть негативные эмоции. Предположительная причина смерти — самоубийство.

В самом университете подчеркивают, что погибшая женщина к вузу никакого отношения не имела. Территория вокруг открытая, поэтому контролировать подобные случаи невозможно.

Погибшая была автором курса «ЛаборатОриум», с помощью которого помогала сверхчувствительным людям прорабатывать психологические травмы. В социальных сетях у нее более 7 тыс. подписчиков. В биографии энерготерапевта есть эпизод, когда родственники объявляли ее в розыск. Тогда привлекли поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

На месте трагедии была найдена сумка с рецептом на лекарство от шизофрении. Теперь после смерти коуча у ее аудитории много вопросов.

«То, что она сделала, для людей будет большим стрессом. Это будет развенчание многих иллюзий по поводу того, что она говорила. И это может оказаться дискредитацией профессии психолога для кого-то», — говорит психолог Инна Силенок.

После происшествия полиция начала проверку. Эксперты советуют тем, кто ищет психолога или тренера по личностному росту, посмотреть на его документы о наличии образования, а не только на интересный блог.