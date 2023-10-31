СК проверит информацию о «воскресшем» лжехирурге Алене Верди из Краснодара

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании фактов оказания небезопасных услуг в сфере пластической хирургии в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

По данным следствия, в эфире одного из федеральных телеканалов вышла программа, в которой обсуждали смерть пациентки в сентябре в Санкт-Петербурге после пластических операций в частной клинике. Хирург в клинике продолжает работать.

Также в программе вспомнили лжехирурга из Краснодара Аленой Верди. В эфире высказали предположения, что Верди не умерла в 2020 году, а изменила внешностью и работает пластическим хирургом в Ереване.

По факту смерти Алены Верди СУ СК РФ в Краснодарском крае проводил проверку, после которой вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Уголовное дело в отношении Верди об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей, было прекращено в суде в связи со смертью.

В связи с озвученной информацией о том, что Верди жива, председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Краснодарскому краю доложить о результатах проведенной доследственной проверки, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дело в отношении пластического хирурга Алены Верди возбудили после неудачной операции по удалению жира. В 2017 году у одной из ее пациенток образовалась фибролипома с участками асептического некроза. Алену Верди задержали в апреле 2019 года при попытке улететь в Израиль. До февраля 2020 года она находилась под стражей, после этого меру пресечения изменили на домашний арест. Верди предъявили обвинение в оказании небезопасных медицинских услуг, повлекших тяжкий вред здоровью. Следствие доказало ее вину в семи эпизодах. Несмотря на домашний арест, Верди свободно перемещалась по городу.

Первое заседание по делу Алены Верди должно было состояться 4 июня 2020 года в Ленинском районном суде Краснодара. Его перенесли из-за того, что Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, а 15 июня стало известно о том, что Алена Верди скончалась, не приходя в сознание. По факту смерти лжехирурга в СК начали проводить доследственную проверку. Суд постановил прекратить уголовное дело в связи со смертью лжехирурга.