СК проверит информацию о некачественной операции по удалению аппендицита 7-летней девочке в Каневском районе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку.

В социальных сетях появилась информация, что в ноябре 2022 года в станице Каневской 7-летней девочке провели операцию по удалению аппендицита. Операция была выполнена некачественно. Состояние пациентки ухудшилось, и возникли тяжкие последствия для здоровья. До настоящего времени ребенок находится на лечении.

СУ СК России по Краснодарскому краю проводит проверку.

Ход процессуальной проверки находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.

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