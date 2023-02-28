СК проверит информацию о некачественной операции по удалению аппендицита 7-летней девочке в Каневском районе
Происшествия
28.02.2023 15:51
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку.
В социальных сетях появилась информация, что в ноябре 2022 года в станице Каневской 7-летней девочке провели операцию по удалению аппендицита. Операция была выполнена некачественно. Состояние пациентки ухудшилось, и возникли тяжкие последствия для здоровья. До настоящего времени ребенок находится на лечении.
СУ СК России по Краснодарскому краю проводит проверку.
Ход процессуальной проверки находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram.
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