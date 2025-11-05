Системы оповещения проверят утром 6 ноября на Туапсинском НПЗ
05.11.2025 19:46
Плановую проверку систем оповещения на территории Туапсинского НПЗ запустят в четверг в 10:00.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Будут включены электрические сирены, а также голосовое оповещение по громкой связи, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского муниципального округа в Telegram.
Читайте также: ежедневные учения со стрельбами будут проходить под Горячим Ключом до 31 декабря. Тактические учения и практические занятия с боевой стрельбой на 243-м общевойсковом полигоне «Молькино» будут проводиться, в том числе, в выходные и праздники.