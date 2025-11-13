Сириус получил улучшенную LTE‑сеть к международным матчам

Erid: 2VSb5x4YJhf

В Сириусе в ближайшие выходные, 15 и 16 ноября, пройдут футбольные товарищеские игры между национальными сборными России и Чили, а также Чили и Перу. В преддверии мероприятий МегаФон завершил тюнинг телекоммуникационной сети. Теперь жителям и гостям доступны мобильные интернет‑сервисы на скорости до 300 Мбит/с.

Чтобы избежать перегрузок, оператор провел рефарминг — перевел частоты, задействованные в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Сейчас телеком‑оборудование работает в высокочастотном диапазоне, он наиболее эффективен для повышения емкости сети. Улучшение качества сети затронуло популярные туристические места Сириуса: олимпийские арены «Шайба» и «Айсберг», автодром, Имеретинскую набережную, «Сочи Парк», а также гостиничные комплексы, расположенные в непосредственной близости от основных локаций.

«В среднем жители и гости Сириуса ежемесячно потребляют порядка 500 Тбайт интернет-трафика. Это говорит о высоком уровне цифровизации территории и растущих запросах пользователей. Поэтому мы продолжаем планомерно усиливать сеть в зоне проведения мероприятий и прилегающих туристических локациях. А обновленная скорость передачи данных позволяет вести прямые трансляции в HD и 4K, оперативно публиковать контент в соцсетях, проводить видеозвонки высокого качества. Болельщики могут делиться впечатлениями в реальном времени, а журналисты — быстро передавать репортажи», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Согласно big data МегаФона, официальный сайт футбольной площадки «Фишт» продемонстрировал резкий рост посещаемости: пик пришёлся на август, когда стало известно о месте проведения матчей. В этот период спрос превысил среднегодовые показатели в 1,5 раза. География интереса впечатляет: помимо жителей южных регионов, активно площадкой интересуются болельщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска и Самары.



