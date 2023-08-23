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Синоптики: жара в Сочи не закончится, а дожди пойдут только к концу следующей недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-zhara-v-sochi-ne-zakonchitsya-a-dozhdi-pojdut-tolko-k-kontsu-sleduyushhej-nedeli
Синоптики: жара в Сочи не закончится, а дожди пойдут только к концу следующей недели
Фото freepik.com

По данным гидрометцентра Краснодарского края, в ближайшее время осадков в Сочи не предвидится.

На курорте более двух недель держится сильная жара. В ближайшие дни высокие температуры воздуха сохранятся.

Также в региональном гидрометцентре добавили, что незначительные дожди придут в Сочи не раньше сентября. Сильный ливень прогнозируется 4 сентября.

«1 и 2 сентября может быть небольшой дождь, 4 сентября должен пролить», — сообщил сотрудник гидрометцентра Краснодарского края.

Жаркая погода в Сочи стала причиной обмеления реки Сочи. В Хостинском районе пересохли Агурские водопады, обмелели водопады Два брата, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: пик жары пройден: температура начнет падать в Краснодарском крае.

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