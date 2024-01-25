Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на юге России

В Краснодарском крае и Крыму прогнозируются опасные погодные условия.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 25 и 26 января на юге России ожидается непогода.

«Осадки в виде снега и мокрого снега, дождя и усиление ветра до 25 м/с. В Крыму это и восток, и южный берег Крыма. Там сильный ветер и сильные осадки», ― цитирует синоптика RT.

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