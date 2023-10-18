Симоньян призналась, что свекровь осталась недовольна ее откровенным декольте

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 15 октября принимала участие в программе российского журналиста Владимира Соловьева.

В ходе программы участники обсуждали ситуацию между Израилем и Палестиной.

«Моя семья была жертвой одной из депортаций — когда из Крыма депортировали всех крымских этнических армян. Никто до сих пор не понимает, почему. Это на всю жизнь стало для меня прививкой против этой концепции — коллективной этнической ответственности», — заявила Магарита Симоньян.

Она отметила, что семена фашизма уже посеяны в человечестве — они могут проснуться в любой ситуации, однако военкоры рассказывают о том, что в зоне СВО нет ненависти и отторжения по отношению к нации.

Комментаторов же привлекли не слова журналистки, а ее внешний вид — Симоньян была одета в синюю кофту на молнии, плотно облегающую грудь и с глубоким декольте, из-под которой было видно нижнее белье.

«Вы не могли бы одеваться скромнее в студию, без выворачивания верхней части наружу? Ну наймите вы уже себе стилиста!» — возмущаются зрители.

Журналистка отметила, что дома одежда выглядела прилично, но камера имеет свойство все преувеличивать.

«Не переживайте, свекровь меня уже отругала. Больше так не буду», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.