Симоньян предупредила о фейковых приглашениях на презентацию ее книги о Кеосаяне

Информацию о якобы презентации книги « Тигран. 100 дней. Мой путь. Моя война» неизвестные начали рассылать от имени журналиста телеканала RT Марины Юденич.

Приглашения мошенники отправляли по электронной почте. В письме они обращаются к друзьям и коллегам журналистки, ветеранам и всем, «кому близки честь, правда и любовь к Родине».

Авторы рассылки сообщают, что книгу, посвященную режиссеру Тиграну Кеосаяну, представит ее автор — редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Это не просто книга – это исповедь жизни, любви и испытаниях, рассказанная честно, без прикрас, с верой в добро и силу человеческого духа. Здесь состоится презентация новой книги Маргариты Симоньян — откровенной, пронзительной и глубоко личной истории о верности, мужестве и пути, который каждый выбирает сердцем», — написали в приглашении.

Кроме того, в приглашении сообщается, что вместе с презентацией якобы пройдет благотворительный аукцион личных вещей Кеосаяна. Мероприятие якобы проведут 6 ноября в 20:00 в здании одного из российских издательств в центре Москвы.

Информацию о презентацию книги опровергла Маргарита Симоньян. Она отметила, что приглашение «конечно же, фейк».

«Правоохранительные органы уже занимаются. Будьте бдительны», — написала Симоньян в Telegram.

