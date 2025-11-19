Симон Черепнин: основная задача нашей отрасли — закладывать новые виноградники

Гости программы «Детали» — начальник отдела по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Симон Черепнин, руководитель отдела маркетинга винодельни гравитационного типа «Шато Пино» Олег Громов, директор Анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышов.

В Краснодарском крае собрали рекордные 315 тыс. тонн винограда. Рекорд стал результатом ежедневной системной работы отрасли. Шесть лет назад в стране по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева был принят федеральный «Закон о виноградарстве и виноделии». За это время увеличили площади виноградников — с 25 тыс. га до 32,5 тыс. Выросло и количество питомников, где выращивают собственные саженцы, сейчас в регионе их пять. Краснодарский край продолжает оставаться винодельческим регионом в России. Кубань производит 46% всего российского вина и 50% шампанского из собственного винограда. Согласно рейтингу, 22 кубанских предприятия включены в топ-50 лучших виноделен России. В «Деталях» обсудили дальнейшей развитие отрасли.