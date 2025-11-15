Силы ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами РФ ночью 15 ноября

Вооруженные силы Украины в ночь на субботу вновь предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства ПВО с 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября перехватили и уничтожили 64 вражеских БПЛА.

Больше всего дронов сбили над Рязанской областью — 25, а также над Ростовской областью — 17. Над Тамбовской областью перехватили восемь беспилотников, над Воронежской — пять. По два БПЛА уничтожили над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Самарской областями, а также над Республикой Татарстан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

