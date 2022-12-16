Правоохранители обсудили вопросы противодействия организованной преступности в Краснодарском крае
Общество
16.12.2022 12:29
В прокуратуре Краснодарского края 15 декабря состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия организованной преступности.
Заседание межведомственной рабочей группы провел заместитель прокурора края Михаил Леговец. В работе приняли участие руководители и представители краевого УФСБ, ГУ МВД, УФСИН, Росфинмониторинга по ЮФО.
На заседании обсудили итоги работы оперативных служб и следственных органов в 2022 году, а также расследование конкретных уголовных дел. По итогам заседания приняли ряд важных решений и выработали меры для активизации борьбы с организованной преступностью, повышения результативности работы оперативно-розыскных служб и органов расследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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