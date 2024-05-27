Сильный ветер за три дня повалил более 200 деревьев в Краснодаре

На Кубани продолжается ликвидация последствий ураганного ветра. Стихия бушевала над краем трое суток. В пригороде краевого центра люди на это время остались без электричества и воды.

Вода стояла на улицах Зарничной, Щедрой, Ягодной и Люберецкой все три дня. Водооткачивающие насосы не работали.

Водопровод в этом районе ветхий. На его замену денег нет, поэтому проблему решают с помощью этих самых насосов. Пока они не работали, жильцы трудились самостоятельно, вычерпывая воду из подвалов вручную.

Так, Олег Дударенко установил бензиновый электрогенератор. Но его мощностей хватало только на холодильник и зарядку гаджетов.

«Он не успевал воду откачивать, потому что слабенький. Большие генераторы у меня сгорели из-за скачка напряжения», — говорит житель дома на улице Зарничной Олег Дударенко.

Соседи помогали друг другу и пускали удлинители, однако не всем удалось подключиться к электричеству. Продукты в холодильнике у многих испортились.

Подачу электричества здесь наладили 27 мая после полудня. Всего по городу работали 62 бригады «Электросетей Кубани». Помогали им спасательные службы, которые распиливали упавшие деревья.

«За эти дни было зафиксировано порядка 260 деревьев, упавших от шквалистого ветра. Информация еще обновляется», — сообщает директор Центра озеленения и экологии Евгений Вечерка.

Среди пострадавших от непогоды — ученики школы № 29. Во время последнего звонка ветром сорвало часть крыши здания, 12 детей получили легкие травмы. Двое из них проходят дообследование.

Участок с поврежденной крышей накрыли пленкой, чтобы осадки не попали внутрь и больше никто не пострадал. Предстоит ремонт крыши.

Кроме того, в Анапе в течение дня тоже работали коммунальные службы. Здесь вывозили ветки, поваленные штормовым ветром. По ряду адресов восстанавливали освещение. Провода были оборваны на улицах Пушкина и Краснозеленых, а также в поселке Суворов-Черкесский.