Сильный ветер ожидается 25 мая по всему Краснодарскому краю

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Сразу в нескольких городах и районах края 24 мая падали деревья.

Так, на улице Уральской в Краснодаре сильный порыв ветра сорвал с фасада многоэтажки лист металлопрофиля. Он спланировал прямо на подростка, который снимал происходящее на видео. Мальчик вовремя среагировал и не пострадал.

Из-за разбушевавшейся стихии по Краснодару летали не только металлические конструкции, но и падали деревья. Одно из них на час остановило движение трамваев в центре города.

Еще одно дерево перегородило дорогу пешеходам на улице Красной. Специалисты спасательной и аварийной службы в течение дня оперативно выезжают по адресам и убирают упавшие деревья.

На улице Костылева не повезло владельцу припаркованного автомобиля, дерево упало прямо на машину. В Вишняковском сквере крупная ветка перегородила скейт-площадку.

В этот день валило деревья и срывало крыши не только в краевом центре. Новороссийске штормит. Там зафиксировали случаи аварийного отключения света. В городе упало порядка 20 деревьев.

Бушевал ветер и в Анапе, его порывы достигали 35 м/с. Экстренные службы несколько раз выезжали на вызовы. В основном убирали рухнувшие деревья.

По словам экспертов, самый сильный ветер ожидается 25 мая по всему краю.

«В связи с усилением барического градиента, речь о разнице значений атмосферного давления в южной и северной половинах края, ожидается существенное усиление ветра. Местами в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами до 30 м/с. На Черноморском побережье — Анапа, Геленджик — до 35 м/с», — сообщает главный специалист отдела Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Елена Колесник.

Пока бушует стихия, специалисты рекомендуют жителям и гостям региона отложить прогулки и без необходимости не выходить из дома.