Сильный снег в горах и волны до 2 метров на побережье прогнозируют в Сочи

По сообщению синоптиков, 19 марта в Сочи и Сириусе ожидается ухудшение погодных условий.

Так, прогнозируют усиление ветра, его порывы могут достигать 15-17 м/с. Волнение моря — 4 балла, высота волн может достигать 1,3-2 м. В горах местами ожидается сильный снег.

Все службы курорта перевели в усиленный режим работы, ситуацию контролирует городской оперативный штаб, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жителям и гостям города рекомендуют принять все меры предосторожности. В случае ЧС необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

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Из-за заморозков на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых, а также теплолюбивых растений.

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