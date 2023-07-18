Сильный ливень обрушится 19 июля на Краснодар

На Кубани до 20 июля действует штормовое предупреждение по непогоде. В регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с.

По прогнозу синоптиков, 19 июля в Краснодаре временами пройдет сильный дождь с грозой. Ночью без существенных осадков, днем ожидается кратковременный дождь.

Температура воздуха в краевой столице днем прогреется до +28…30 °С, а ночью опустится до +18…20 °С. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы дойдут до 15-17 м/с.

На этой неделе погода на Кубани будет переменчивой. Ориентировочно после 19 июля осадков в краевом центре не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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