Сильный дождь ожидается на юго-востоке Кубани вечером 22 апреля
Общество
22.04.2024 18:17
МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае.
По данным синоптиков, 22 апреля с 18:00 и до конца суток местами в юго-восточных районах края (Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Успенский районы) ожидается комплекс метеорологических явлений.
Возможен сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с.
Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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