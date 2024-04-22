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Сильный дождь ожидается на юго-востоке Кубани вечером 22 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-dozhd-ozhidaetsya-na-yugo-vostoke-kubani-vecherom-22-aprelya
Сильный дождь ожидается на юго-востоке Кубани вечером 22 апреля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, 22 апреля с 18:00 и до конца суток местами в юго-восточных районах края (Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Успенский районы) ожидается комплекс метеорологических явлений.

Возможен сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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