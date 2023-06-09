Сильные дожди с грозами ожидаются на выходных в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, погода в регионе снова ухудшится 10 и 11 июня.

На Кубань придет очередной циклон. Его фронтальные разделы затянут небо плотными облаками. Местами в крае пройдут дожди с грозами. В некоторых районах и на Черноморском побережье ожидаются сильные дожди. При грозе скорость ветра усилится до 15-20 м/с.

При этом температура воздуха в ближайшие дни не снизится и сохранится на комфортных отметках.

«Не исключено, что на выходные дни будет объявлено штормовое предупреждение. Следите за новостями погоды», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.

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