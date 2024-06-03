Сильная магнитная буря обрушится 4 июня на Краснодарский край

Третью вспышку высшего уровня на Солнце за сутки зафиксировали 2 июня ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

После новой вспышки на Солнце уровня X от звезды полетели облака плазмы. Ожидается, что они достигнут орбиты Земли 4 июня. Это может вызвать сильную магнитную бурю уровня G3, предупредили ученые.

Более точное время станет известно по результатам моделирования, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Во время магнитной бури метеозависимые люди могут ощутить недомогание и перепады настроения. Чтобы легче перенести этот период, лучше не употреблять алкоголь, кофе и крепкий чай, а также отказаться от курения и вредной пищи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильнейшие магнитные бури после взрыва на Солнце начались на Кубани.