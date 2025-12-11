Шумозащитные экраны устанавливают вдоль дорог на Западном обходе Краснодара

Шумозащитные конструкции появятся вдоль дороги от ЖК «Немецкая деревня» до кольца на пересечении с улицей Красных Партизан и от улицы Средней до кольца напротив «Немецкой деревни».

Экраны устанавливают на участках, где проходит реконструкция дороги. Общая протяженность конструкций составит 3,4 км. Их высота будет варьироваться от 4 до 7 м.

Работы на участке от улицы Средней до кольца ЖК «Немецкая деревня» по плану должны завершиться в январе 2026 года. Реконструкция на участке выполнена на 70%. Сейчас рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие, обустраивают тротуары. Уже готовы сети ливневой канализации.

Реконструкция обхода на участке от ЖК «Немецкая деревня» до кольца на пересечении с улицей Красных Партизан завершится в 2027 году. На этом участке реконструкция выполнена на 29%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы по модернизации Западного обхода охватят свыше 9 км дорог. Работы по реконструкции стартовали в июне. Из-за этого перекрыто движение на участках Западного и Ближнего Западного обхода. Чтобы расчистить территорию, специалисты вырубили более 2 тыс. деревьев. Планируется, что масштабный ремонт будет проходить в три этапа.

