Штормовое предупреждение по ливням с грозой, граду и шквалам объявили в Краснодарском крае

Комплекс метеорологических явлений в крае прогнозируют 19 и 20 июля.

Местами в крае пройдет сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром 20–23 м/с.

На реках Черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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