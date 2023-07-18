Штормовое предупреждение по ливням с грозой, граду и шквалам объявили в Краснодарском крае
Происшествия
18.07.2023 12:10
Комплекс метеорологических явлений в крае прогнозируют 19 и 20 июля.
Местами в крае пройдет сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром 20–23 м/с.
На реках Черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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