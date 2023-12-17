Штормовое предупреждение о мокром снеге и гололеде объявлено на Кубани

По прогнозам синоптиков, до конца суток 17 декабря и 18 декабря в Краснодарском крае местами ожидаются сильный снег, мокрый снег и дождь. Также прогнозируют сильный гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В Сочи ожидаются дожди, а также дожди со снегом. В предгорьях местами ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Прогнозируется ухудшение видимости в осадках — местами до 500-1000 метров. В горах высотой от 1 тыс. 500 м сохраняется слабая лавинная опасность, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жителям Краснодарского края рекомендуют соблюдать осторожность, при обнаружении обрыва линий электропередачи или перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщать в экстренные службы.

В случае ЧС необходимо звонить по номерам 112, 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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