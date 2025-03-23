Штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани продлили до 26 марта

По данным синоптиков, в ближайшие дни в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров возможен сход лавин.

Лавиноопасно в горах региона будет с 18:00 23 марта до 18:00 26 марта. В связи с этим объявили штормовое предупреждение.

Гостей и жителей Кубани призвали быть внимательней и соблюдать необходимые меры безопасности при выходе в горы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 1,5 тыс. метров на Кубани встречаются в Сочи, а также в Туапсинском, Мостовском и Апшеронском районах.

Читайте также: спасатели обнаружили тело лыжника, пропавшего под лавиной в горах Сочи. Тело фрирайдера удалось найти вечером 1 марта в Красной Поляне при помощи лавинного прибора после 5 дней активных поисков. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, под 2,5-метровой толщей снега. С применением бортовой лебедки тело подняли на борт вертолета и вывезли в ближайший населенный пункт.

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