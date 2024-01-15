Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе — паромы могут встать

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде.

На 15 января в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В любой момент движение паромов могут остановить.

По прогнозу синоптиков, там ожидается юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с порывами до 14-15 м/с. Температура воздуха +8…10 °С, воды — +3…4 °С. Высота волн 0,5 — 1 м.

Всего с возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли между Краснодарским краем и Крымом свыше 244,2 тыс. грузовиков и почти 424 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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