Шторм «Ваня» устроит «температурные качели» в Краснодарском крае

По данным погодного Центра «Фобос», в Россию 15 декабря пришел шторм «Ваня». Это активный вихрь, зародившийся в Северной Атлантике в конце минувшей недели.

Шторм прошел над Британскими островами, сместился на юг и захватил в себя теплый средиземноморский воздух. «Ваня» идет с запада на восток с высокой скоростью.

По словам синоптиков, из-за большой скорости вихрь не успел растратить запасы влаги, поэтому Русскую равнину 15 декабря ждут очень интенсивные осадки. На юге России будут идти дожди, в Черноземье — ледяные дожди. Самые сильные метели накроют среднюю полосу. Снег пошел ночью в Москве, сугробы в столице к вечеру вырастут до полуметра.

Уже 16 декабря вихрь ослабнет и уйдет на Урал. Из-за этого в регионах средней полосы начнется резкое потепление, так называемые «температурные качели».

«Настоящие погодные «американские горки» ждут Кубань. В Краснодаре сегодня из-за влияния циклона «Ваня» до +15°С. Но в выходные показания термометров понизятся до +1…+2°С, так холодно в городе не было с февраля, и даже пойдет снег», — сообщает «Фобос».

Читайте также: сильный ветер и похолодание ожидаются в Краснодарском крае.