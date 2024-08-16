Шрека, коня и жирафа задержали на пляже Анапы

Сотрудники курортной полиции Анапы выявили на пляже троих людей в костюмах ростовых кукол, которые брали с отдыхающих деньги за фотографии с ними.

Во время проверки установили, что аниматоры в костюмах Шрека, лошади и жирафа приехали на курорт из Крыма. При этом двое из них оказались несовершеннолетними — в возрасте 16 и 17 лет.

В отношении 19-летнего крымчанина составили административный протокол за предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП.

Подростков, которые оказались вовлечены в сомнительную подработку, передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних. Инспекторы ПДН дадут правовую оценку деятельности подростков, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

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