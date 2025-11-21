Logo
Шпинатно-малиновый торт кондитера из Краснодара попал в книгу рекордов

Общество
Шпинатно-малиновый торт кондитера из Краснодара попал в книгу рекордов
Десерт на основе шпината и малины стал первым зафиксированным мировым рекордом.

Торт-рекорд из шпината и малины 5 октября испекла кондитер Алеся Борисова из Краснодара. Длина торта — 236 см, ширина — 41 см, а вес — 75 кг. На его изготовление ушло более 50 кг малины.

Рекорд официально признан Международной книгой рекордов INTERRECORD 17 октября и внесен в Реестр Рекордов России.

«Это достижение не имеет аналогов ни в одной другой международной системе регистрации, включая Книгу рекордов Гиннесса», — отметили на сайте книги рекордов.

Для кондитера это уже второе достижение мирового уровня. В 2024 году она установила национальный рекорд с тортом «Птичье молоко».

Читайте также: тринадцатилетний школьник из Усть-Лабинска попал в Книгу рекордов России. Кирилл Шевляков выполнил рекордное количество набиваний футбольного мяча поочередно ногами.

