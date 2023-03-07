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Шойгу: в спецоперации на Украине участвуют более 1 тыс. женщин-военнослужащих

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/shojgu-v-spetsoperatsii-na-ukraine-uchastvuyut-bolee-1-tys-zhenshhin-voennosluzhashhih
Шойгу: в спецоперации на Украине участвуют более 1 тыс. женщин-военнослужащих
Сергей Шойгу. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 7 марта в ходе тематического селекторного совещания.

«На сегодняшний день 1 тыс. 100 женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами», — сказал Шойгу.

По словам министра, в рядах вооруженных сил России служат более 39 тыс. женщин, из них почти 5 тыс. носят офицерские погоны.

«В этот праздник мы выражаем искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний. На профессиональном поприще они в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны», — цитируют Сергея Шойгу «Ведомости».

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