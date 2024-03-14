Сход лавин ожидается в горах Краснодарского края до 17 марта

По прогнозу синоптиков, 14, 15, 16 и 17 марта в горах выше 2 тыс. метров на территории Кубани будет лавиноопасно.

В связи с прогнозируемым сходом лавин в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.

Жителям и гостям региона рекомендовали быть внимательнее при выходе в горы и соблюдать все необходимые меры безопасности: не выходить в снегопад, избегать места сходов лавин и следить за изменениями погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 2 тыс. метров в Краснодарском крае находятся в районе Красной Поляны в Сочи, а также в Мостовском районе.

Читайте также: жителей Краснодарского края предупредили о высокой пожароопасности в ближайшие дни. Это связано с отсутствием дождей и скопившейся в большом количестве сухой травой.