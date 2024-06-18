Школу на 1,8 тыс. мест построят в станице Елизаветинской под Краснодаром

Работы на объекте завершили уже на 25%. Об этом 18 июня сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов.

Мэр в ходе рабочего визита осмотрел строящиеся соцобъекты в Елизаветинской. Чтобы ускорить строительство новой школы, он поручил проводить строительные работы параллельно.

«Самое масштабное — новая школа на 1,8 тыс. мест. Она готова уже на четверть. Продолжаем монолитные работы и укладку стен будущих кабинетов», — написал Наумов в Telegram.

Также продолжаются работы по расширению школы № 76. На ее территории появится дополнительный блок на 400 мест, где со следующего года будут учиться ученики младших классов. Сейчас готовность объекта составляет 35%.

«С детсадом на 350 мест подходим к «экватору» работ. Уже прокладываем инженерные сети, занимаемся кровлей, теневыми навесами и входными группами», — рассказал глава Краснодара.

Также Евгений Наумов подчеркнул, что все эти соцобъекты будут открыты и примут детей согласно плану.

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