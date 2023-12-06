Школу искусств в Усть-Лабинском районе откроют до Нового года после капремонта

Детскую школу искусств в станице Воронежской капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Культура».

По словам главы минкультуры края Виктории Лапиной, на капремонт здания школы направили более 26 млн рублей.

«Сказать, что здание бывшего детсада 1966 года постройки, в которое неделю назад перебралась ДШИ, требовало капремонта, значит не сказать ничего. Текущие крыша и система отопления, гнилые полы и трубы, искрящая проводка и ободранные фасад и стены. Ситуация изменилась в этом году благодаря нацпроекту «Культура», – отметила министр.

В обновленных кабинетах будут обучаться около 550 детей в возрасте от 4 до 17 лет. В прошлом году в ДШИ благодаря профильному нацпроекту приобрели рояль, пианино, аккордеоны, баяны, учебные материалы, компьютерное и мультимедийное оборудование на сумму около 4,5 млн рублей.

На Кубани с начала года в рамках нацпроекта «Культура» провели ремонт в восьми школах искусств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: детскую художественную школу торжественно открыли после капремонта в Кропоткине.