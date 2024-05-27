Школьники из Краснодарского края вышли в полуфинал проекта «Ледокол знаний»

Победители научно-просветительского проекта «Ледокол знаний» отправятся в арктическую экспедицию Росатома на Северный полюс.

В пятом сезоне проекта приняли участие более 30 тыс. школьников. Почти 2,7 тыс. человек представляли регионы Южного федерального округа. В полуфинал в ЮФО вышли 9 участников из Батайска, Симферополя, Горловки, Краснодара, Новороссийска и Волгограда. Краснодарский край представят четыре школьника: учащиеся школы № 103 и № 47 Краснодара, а также из школы № 40 и политехнического лицея Новороссийска.

В борьбе за выход в финал участникам нужно решить задание в одном из трех тематических треков: «Промышленность», «Технологии» и «Атом для жизни». Жюри выберет трех победителей, они представят федеральный округ в финале проекта.

Полуфинал состоится 29 мая в 10:00 на площадке Информационного центра по атомной энергии Ростова-на-Дону. Финал пройдет в Москве. По его итогам участники 4-х команд отправятся в арктическую экспедицию Росатома на Северный полюс.

Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» направлен на поиск и поддержку талантливых и одаренных детей. В проекте участвуют школьники в возрасте 14-16 лет со всей России.

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