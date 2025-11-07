Школьники из Ейского района помогли задержать находившегося в розыске мужчину

Учащиеся узнали злоумышленника по фотографии, сообщили об этом участковому и организовали слежку за нарушителем до приезда полиции.

Дети гуляли в парке и увидели подозрительного мужчину.

«Они узнали человека в розыске по фотографии, размещенной в социальных сетях. При этом мужчина выглядел крайне странно. Он был в бронежилете и с перебинтованной рукой, а также с детским школьным ранцем», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Дальше события развивались стремительно. Было принято решение сообщить в полицию, но нужного телефона под рукой не оказалось, поэтому школьники обратились к прохожей. Затем началась слежка: сначала пешком, а потом на велосипедах. При этом Кирилл постоянно держал связь с участковым и докладывал о передвижениях мужчины.

«Было очень страшно, но интересно. Мы боялись, что он развернется и пойдет на нас. Он всегда оборачивался, осматривался», — делится ученик школы № 6 станицы Камышеватской Кирилл Рыбин.

Этого неизвестного молодого мужчину наблюдали несколько дней в станице.

«К кому-то в огород заходил, камни кидал, бегал, следил за кем-то, в бронежилете ходил», — говорит ученик школы № 6 станицы Камышеватской Рома Абдулин.

Мужчина действительно оказался в розыске, пятиклассники не ошиблись. Его задержали. Потом полиция начала новый розыск — уже через родителей. Эта детская отвага удивила полицейских. Юные следователи развернули целую спецоперацию по всем канонам оперативной слежки.

«Дети проявили уникальные качества конспирации: двигались в отдаленности, аккуратно наблюдали. Этот человек даже их не заметил, опасности себя не подвергали», — отмечает старший участковый уполномоченный ОМВД России по Ейскому району Саркис Маргарян.

На родительском собрании пятиклассникам вручили благодарности от начальника отдела полиции, в станице ребят стали называть тимуровцами и героями.

